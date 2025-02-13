В Липецке объявили красный уровень угрозы атаки беспилотников

сегодня в 04:18

В Липецке и округе объявлен красный уровень угрозы атаки беспилотников, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале .

«Объявлен красный уровень „Угроза атаки БПЛА“ для города Липецка и Липецкого МО», — сообщили в ведомстве.

Также появилось объявление, что угроза атаки БПЛА вводится для города Елец и Елецкого района.

Ранее 540 домов в Липецкой области остались без электричества из-за падения ступени ракетного комплекса. Инцидент произошел утром 1 февраля в одном из населенных пунктов Елецкого района.