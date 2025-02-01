540 домов в Липецкой области лишились электричества из-за упавшей ступени ракеты

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540 домов в Липецкой области остались без электричества из-за падения ступени ракетного комплекса. Инцидент произошел утром 1 февраля в одном из населенных пунктов Елецкого района, сообщает Baza .

Жители деревни услышали сильный шум и грохот. После этого перестали работать свет, мобильная связь. У некоторых людей пропала вода.

В поле образовалась большая воронка. Местные жители подумали, что это произошло из-за удара беспилотника или ракеты ВСУ.

Однако через некоторое время в пресс-службе региональных властей сказали, что электричество пропало в связи с падением отработанной ступени авиационного ракетного комплекса. Никто не погиб и не пострадал. Подачу света восстанавливают.

Ранее электричество пропало в десятках многоэтажных домов на юге Москвы.