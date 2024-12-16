Baza: свет пропал в десятках многоэтажных домов на юго-востоке Москвы

Десятки многоэтажных домов остались без света на юго-востоке столицы. Жители утверждают, что у них в квартирах также пропало тепло, сообщает Baza .

Электричество пропало в понедельник около 17 часов. Без света остались жители домов 114-го квартала в Кузьминках. Жилые здания расположены на Волгоградском проспекте и Волжском бульваре.

Жильцы утверждают, что иногда свет все же включается. Однако затем он снова пропадает. Также они отмечают, что в квартирах нет теплоснабжения — батареи стремительно холодеют.

По предварительным данным, отключение электричества в данном районе не было запланировано.

Ранее вода и свет пропали в ЖК «Новое Внуково» в Новой Москве. Люди также пожаловались на то, что в квартирах холодно.