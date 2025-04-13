В Курской области обнаружили 200-килограммовый украинский беспилотник

Добровольцы отряда «Барс-Курск» и военная полиция нашли на территории Глушковского района Курской области беспилотник ВСУ весом 200 кг, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале .

В ближайшее время саперы должны приступить к разминированию. Место падения этого беспилотника пока оцепили.

«Из-за своих габаритов этот БПЛА способен поднимать до 50 кг, пролетать со скоростью 150 км/ч до тысячи километров! Не нужно говорить о том, какой урон он способен причинить», — отметил Хинштейн.

Ранее несколько штурмовых групп из Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили вблизи хутора Олешня и рядом с монастырем в Горнале в Курской области. Российские военные оперативно отреагировали на ситуацию и ликвидировали их.