В Краснодарском крае возросло число жертв удара по портовым терминалам

Три человека погибли, восемь ранены при атаке ВСУ в Краснодарском крае

Число жертв атаки на нефтетерминалы в поселке Волна Темрюкского района увеличилось. Как сообщил оперативный штаб Краснодарского края, в результате удара погибли три человека, количество пострадавших возросло до восьми.

Все раненые с травмами средней степени тяжести госпитализированы, врачи оказывают им необходимую помощь. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева для дальнейшего лечения при необходимости пострадавших будут доставлять в ведущие медицинские учреждения краевого центра.

Удар был нанесен по портовой инфраструктуре днем, что привело к крупному пожару с возгоранием нескольких резервуаров с нефтепродуктами.

