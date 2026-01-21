Двое человек погибли при атаке ВСУ на порт в Краснодарском крае
Массированные обстрелы гражданской инфраструктуры Краснодарского края, продолжающиеся вторые сутки, привели к новым жертвам, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Вечером под удар попали нефтетерминалы в поселке Волна Темрюкского района. По предварительной информации, в результате атаки погибли два сотрудника предприятия, еще несколько человек получили ранения.
На месте происшествия развернут масштабный пожар: возгорание охватило четыре резервуара с нефтепродуктами.
К ликвидации последствий и тушению пожара привлечены 97 человек личного состава и 29 единиц техники, включая силы МЧС России.
