сегодня в 22:21

Двое человек погибли при атаке ВСУ на порт в Краснодарском крае

Вечером под удар попали нефтетерминалы в поселке Волна Темрюкского района. По предварительной информации, в результате атаки погибли два сотрудника предприятия, еще несколько человек получили ранения.

На месте происшествия развернут масштабный пожар: возгорание охватило четыре резервуара с нефтепродуктами.

К ликвидации последствий и тушению пожара привлечены 97 человек личного состава и 29 единиц техники, включая силы МЧС России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.