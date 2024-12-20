сегодня в 10:25

В Киевской области после взрывов полыхают склады

После взрывов на складах в Бориспольском районе Киевской области произошел мощный пожар на площади 15 тыс. кв. м, сообщает РИА Новости .

Для ликвидации пожара привлекли технику из столицы Украины, аэропорта Борисполь, пожарный поезд. Местные органы власти предоставили автомобили для подвоза воды.

Также после взрывов, которые были слышны в Киеве, пожар наблюдается в районе военного завода «Артем». Завод занимается производством авиаракет класса «воздух — воздух», оборудования для авиатехники.

Утром в пятницу по Украине наносится массированный удар. По предварительным данным, атака пришлась на центры принятия решений и объекты энергетики.