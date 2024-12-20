В Киевской области после взрывов полыхают склады
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
После взрывов на складах в Бориспольском районе Киевской области произошел мощный пожар на площади 15 тыс. кв. м, сообщает РИА Новости.
Для ликвидации пожара привлекли технику из столицы Украины, аэропорта Борисполь, пожарный поезд. Местные органы власти предоставили автомобили для подвоза воды.
Также после взрывов, которые были слышны в Киеве, пожар наблюдается в районе военного завода «Артем». Завод занимается производством авиаракет класса «воздух — воздух», оборудования для авиатехники.
Утром в пятницу по Украине наносится массированный удар. По предварительным данным, атака пришлась на центры принятия решений и объекты энергетики.