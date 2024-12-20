Возмездие за Кириллова: массированный удар наносится по Украине

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Утром в пятницу по Украине наносится массированный удар. По предварительным данным, атака пришлась на центры принятия решений и объекты энергетики, сообщает SHOT .

Удар наносился гиперзвуковыми ракетами. Было как минимум 5 атак.

По всей Украине объявлена воздушная тревога. Сообщается о прилетах по Черкасской области.

Ранее ТАСС сообщил о серии мощных взрывов в Киеве. Очевидцы утверждали, что видели очень яркое зарево.

Пользователи в Сети называют массированный удар возмездием за подрыв генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Он был убит в результате теракта 17 декабря у своего дома на Рязанском проспекте в Москве.