«Очень яркое зарево»: очевидцы сообщили о серии мощных взрывов в Киеве

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Четыре взрыва прогремели в Киеве, начался пожар

В Киеве были слышны четыре мощных взрыва, также в городе начался пожар, сообщает ТАСС .

«Один очень мощный взрыв был на земле, еще три мощных последовали за ним, возможно, от работы ПВО», — сказал очевидец.

Он добавил, что в центре Киева, в стороне ж/д вокзала, видно очень яркое зарево.

Жители рассказали, что была еще одна серия мощных взрывов, которые слышали в центре украинской столицы, в городе виден дым, слышны звуки тревоги.

Ранее о взрывах в Киеве писали местные СМИ. При этом власти говорили о работе системы ПВО.