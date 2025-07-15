В сквере на Московском проспекте в Пушкино начали работы по благоустройству

Территория сквера на Московском проспекте у Администрации в Пушкино выступает связующим звеном между уже прошедшими модернизацию территориями на Советской площади и в сквере Молодоженов, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Концепция благоустройства центральной части города реализуется в рамках губернаторской программы, проект прошел согласование Мособлгосэкспертизы.

В рамках проекта обустроят тротуар, установят скамейки, проведут посадку деревьев, кустарников и многолетников, организуют освещение, видеонаблюдение и подсветку деревьев. Также будет создана новая парковочная территория для жителей ближайших многоквартирных домов. Работы планируют завершить в сентябре 2025 года.

«В рамках утверждённой концепции благоустройства продолжаются работы по развитию центральной части Пушкино. Это и река Серебрянка, которая была благоустроена ранее, это и микрорайон Дзержинец — бульвар запланирован к благоустройству в этом году, это Советская площадь, где мы обустроили новый современный фонтан плоскостной, установили новые малые архитектурные формы, дополнительное освещение, озеленение. Это территория вблизи ЗАГСа, так называемый Сквер молодоженов, где были оборудованы локации для фотосессий и спокойного отдыха. В текущем году работы по благоустройству продолжаются — это несколько локаций, одна из которых, — Травинское озеро, вторая локация — это мини-сквер, соединяющий Советскую площадь со Сквером молодоженов. В рамках данного сквера будут благоустроены пешеходная зона, будут установлены лавочки, урны, освещение, видеонаблюдение, обустроено дополнительно парковочное пространство», — прокомментировал заместитель главы округа Пушкинский Максим Прибытков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.



«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.