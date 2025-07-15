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С 1 марта 2026 года изменится срок предоставления квитанций за ЖКХ

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал, что срок предоставления квитанций за ЖКХ изменится в РФ с 1 марта 2026 года с 1-го на 5-е число месяца, сообщает РИА Новости .

Он назвал это шагом к прозрачной жилищно-коммунальной системе.

Кошелев добавил, что изменения необходимы, чтобы исключить любые задержки.

По его словам, в РФ будет создан четкий и логичный алгоритм в сфере предоставления услуг ЖКХ.

Планируется, что, начиная с 1 марта 2026 года, расчеты за ЖКУ необходимо будет осуществлять до 15-го числа каждого месяца, в отличие от действующего правила, устанавливающего срок до 10-го числа.