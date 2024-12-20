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Пожар произошел в районе военного завода «Артем» в Киеве после взрывов

После взрывов, которые были слышны в Киеве, пожар наблюдается в районе военного завода «Артем», сообщает ТАСС .

«Пожар после взрывов на станции метро „Лукьяновская“ в районе военного завода „Артем“, со стороны которого видно зарево», — поделились очевидцы.

Завод занимается производством авиаракет класса воздух — воздух, оборудования для авиатехники.

Утром в пятницу по территории Украины ВС РФ наносят массированный удар. Предварительно, они атакуют центры принятия решений и объекты энергетики.

Очевидцы также сообщили о серии мощных взрывов в Киеве. Там начался пожар.