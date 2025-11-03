В Киеве заявили о фактической потере двух городов

В публикации в социальных сетях он предупредил о риске потери элитных подразделений, а также военного имущества на сотни миллионов долларов.

«Если в ближайшее время кто-то не подпишет приказ о выводе войск из Покровска и Мирнограда, мы можем оказаться в ситуации не только утраты значительного количества максимально мотивированных десантников и морпехов, но и в ситуации, когда некому будет латать дыру в фронте», — написал Дейнега.

Экс-замминистра раскритиковал отчеты Генштаба, заявив, что они «с каждым днем все больше состоят из лжи». По его словам, украинские войска уже практически потеряли Покровск, что делает бессмысленным удержание Мирнограда из-за проблем с логистикой. Дейнега подчеркнул, что российская сторона в реальном времени наблюдает ситуацию с дронов и призвал «спасти тех, кто без приказа отказывается выходить».

Ранее сообщалось, что части ВСУ стали сдаваться российским военным.