Первые группы военнослужащих ВСУ начали сдаваться в плен в Красноармейске

Поступают первые сообщения о сдаче в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины в Красноармейске (Покровск). Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале .

«Насколько есть информация, приказа пока еще такого о выходе не поступало. Но, тем не менее, мы видим уже, первые сообщения по крайней мере поступают, о сдаче в плен [бойцов ВСУ]», — сообщил Пушилин.

Глава ДНР также подтвердил, что российские вооруженные силы продолжают зачистку города и наносят значительные потери украинским формированиям.

Ранее стало известно об ожидании жителями Красноармейска российских военных.