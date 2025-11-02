Житель Красноармейска рассказал о настроении жителей города

Оставшиеся в Красноармейске жители ожидают прихода российских вооруженных сил. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местного жителя Валерия Жукова, в городе остаются преимущественно пожилые люди, которые не имеют возможности куда-либо переехать.

67-летний Жуков, ранее проживавший в Новогродовке, был вынужден перебраться в Красноармейск после ранения.

По его словам, он более года ожидал возможности покинуть город и воспользовался первой же возможностью для эвакуации при содействии военнослужащих группировки «Центр».

«Там все старые. Они все ждут. Куда же они пойдут там уже?» — приводит агентство слова жителя. Жуков отметил, что многие женщины старше 70 лет хотели покинуть город, но побоялись этого из-за возраста и состояния здоровья.

Ранее сообщалось, что российские войска контролируют 60% территории Красноармейска.