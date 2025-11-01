«Ситуация х*****»: в ВСУ раскрыли масштаб катастрофы в Красноармейске

Украинские военные подтвердили, что российские войска контролируют 60% территории Красноармейска (украинское название города — Покровск), сообщает «Страна.ua» со ссылкой на интервью фронтовиков для «Громадське». По их словам, ВС России также прорвались в Мирноград — город к востоку от Красноармейска.

Один из бойцов ВСУ начал разговор с журналистами с фразы «Покровск с Мирноградом уже п****** (утрачены — ред.), если коротко».

«60% города (Красноармейска — ред.) примерно россияне контролируют. Противник есть и в Родинском, и в Мирнограде. Ситуация х******», — заявил высокопоставленный офицер ВСУ с красноармейского направления.

По словам украинцев, российские военные завладели инициативой в боях за Красноармейск и стараются зайти в тыл ВСУ. Вместе с тем армейцы признали, что ВС РФ установили огневой контроль над украинскими логистическими путями в Мирнограде, а сдача одного из городов неизбежно повлечет за собой потерю другого.

«Падает Покровск — Мирнограда нет. Падает Мирноград — нет Покровска. Я не могу разделять эти два города. Если учитывать, что на севере Покровска и на северо-востоке Мирнограда россияне совершенно спокойно себя чувствуют, то они могут перекрывать оставшееся между ними расстояние „эфпивихами“ (FPV-дронами — ред.)», — сказал боец 38-й бригады морской пехоты ВСУ.

Еще один офицер добавил, что украинская пресса не освещает ситуацию в Красноармейске, потому что не хочет деморализовать общество.

Ранее президент России Владимир Путин приказал обеспечить проезд иностранных журналистов к участкам в Красноармейске, Купянске и Димитрове, где украинские войска попали в окружение. Минобороны РФ также соглашалось остановить бои на 5-6 часов, чтобы не препятствовать работе прессы. Киев отказывался последовать примеру Москвы и взять паузу на фронте, а также угрожал журналистам «долгосрочными репутационными и юридическими последствиями», если они посетят линию боевого соприкосновения со стороны российских позиций.

