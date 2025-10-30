Путин приказал обеспечить проезд иностранных журналистов к местам окружения ВСУ

Минобороны получило приказ от президента РФ Владимира Путина при необходимости обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов к районам блокирования украинских войск в Красноармейске, Димитрове, Купянске, сообщает пресс-служба ведомства.

Россия может при необходимости временно прекратить боевые действия на указанных направлениях. Оно продлится 5-6 часов, чтобы иностранные журналисты, в том числе украинские, смогли беспрепятственно добраться до мест окружения украинских сил российскими войсками.

ВС РФ также готовы обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп иностранных СМИ.

Российское командование реализует меры только при наличии гарантий безопасности как для журналистов, так и для российских бойцов.

Ранее сам Путин заявил, что не против впустить иностранные СМИ в районы окружения ВСУ в зоне СВО. Глава государства отмечал, что самое главное — чтобы Киев не устроил провокации во время данных визитов.

