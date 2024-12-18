В Киеве перебои со светом и водой

В Киеве после взрыва начались перебои со светом и водой

В ряде районов Киеве после взрыва начались перебои с электро- и водоснабжением, сообщает РБК со ссылкой на украинские СМИ.

По данным издания, взрыв произошел до объявления тревоги в украинской столице, после чего начались перебои с электро- и водоснабжением.

Ранее в Киеве, Киевской области и ряде регионов Украины объявляли воздушную тревогу.

По данным мониторинговых каналов, беспилотники атаковали военную инфраструктуру страны.