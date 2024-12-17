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В Киеве и Киевской области работала ПВО

В Киеве и Киевской области прогремели взрывы, работала система ПВО, сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

О последствиях взрывов не сообщается. Известно, что в украинской столице звучала воздушная сирена.

Ранее взрывы были в Харькове, Сумах, Черкасской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольном Украине Херсоне. В этих регионах также объявляли воздушную тревогу.

По данным Telegram-канала председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, целями российских беспилотников стали Киевская, Черниговская области и Днепропетровская области. Основные цели ударов БпЛА — объекты военной инфраструктуры ВСУ, включая аэропорты.