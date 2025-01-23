В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и восьми областях Украины власти объявили воздушную тревогу
Сигнал воздушной опасности запустили в в Киеве, Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской областях Украины, сообщает РИА Новости.
Агентство ссылается на мониторинговые ресурсы Украины. Отмечается, что тревогу объявили в подконтрольных Украине части Запорожской области и ДНР.
Ранее после серии взрывов в Запорожье начались перебои с электричеством, водоснабжением и связью. В городе зафиксировали сильный пожар.
О пострадавших информация не поступала.