В Запорожье пропали свет, вода и связь после взрывов

Сильный пожар начался в Запорожье после взрывов над городом

После взрывов в Запорожье в ряде районов города пропало электричество, вода и связь, начался сильный пожар, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«После взрывов в некоторых районах города Запорожья наблюдаются перебои с электроснабжением, массовое отключение воды в Коммунарском, Шевченковском и Заводском районах, а также перебои с мобильной связью и интернетом», — написал политик в своем Telegram-канале.

В Шевченковском районе начался сильный пожар, уточнил Рогов.

Ранее в городе работала ПВО.