В Калужской области загорелось предприятие после атаки БПЛА
Предприятие в Людиново Калужской области загорелось после атаки дрона
Промышленное предприятие в Людиново Калужской области загорелось после атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Владислав Шапша.
«На территории г. Людиново в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории промышленного предприятия», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
По предварительной информации пострадавших нет.
Ранее дроны ВСУ атаковали Калужскую область в декабре 2024 года.