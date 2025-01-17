В Калужской области загорелось предприятие после атаки БПЛА

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Предприятие в Людиново Калужской области загорелось после атаки дрона

Промышленное предприятие в Людиново Калужской области загорелось после атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Владислав Шапша.

«На территории г. Людиново в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории промышленного предприятия», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По предварительной информации пострадавших нет.

Ранее дроны ВСУ атаковали Калужскую область в декабре 2024 года.