ПВО сбила беспилотник в Калужской области

В Калужской области произошел пожар после падения беспилотника

В Малоярославецком районе Калужской области произошел пожар после падения сбитого беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Владислав Шапша.

«В результате падения БПЛА возник очаг возгорания на окраине одного из населенных пунктов вне территории жилой застройки. По предварительной информации пострадавших нет», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

На месте работают сотрудники экстренных служб, добавил губернатор.

Ранее сообщалось о десяти сбитых беспилотниках над Брянской областью.