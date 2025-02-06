В Херсонской области при атаке беспилотников повреждены три жилых дома Спецоперация 06 февраля 2025 00:19

В Херсонской области в результате атаки БПЛА повреждены три жилых дома. Предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.