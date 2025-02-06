В Херсонской области при атаке беспилотников повреждены три жилых дома
В Херсонской области в результате атаки БПЛА повреждены три жилых дома. Предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Киевский режим атаковал Генический район», — говорится в сообщении.
В результате атаки повреждены три жилых дома на Центральной улице, пострадали кровли, выбиты окна, повреждена машина.
Ранее сообщалось, что в Геническе после атаки дронов ВСУ эвакуированы 15 человек. Предварительно, никто не пострадал.