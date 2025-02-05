В Геническе эвакуировали 15 человек после атак дронов ВСУ Спецоперация сегодня в 23:21

В Геническе после атаки дронов ВСУ эвакуированы 15 человек. Предварительно, никто не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС Херсонской области.

«На месте предполагаемых прилетов работают экстренные службы», — сообщает МЧС Херсонской области», — говорится в сообщении. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Отмечается, что над городом продолжает работать ПВО. Ранее украинская сторона совершила очередную попытку атаковать Россию с помощью дронов, пять вражеских беспилотников сбили над Азовским морем.