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За час средства ПВО над Азовским морем сбили 5 беспилотников ВСУ

Украинская сторона совершила очередную попытку атаковать Россию с помощью дронов, пять вражеских беспилотников сбили над Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ .

По данным оборонного ведомства, киевский режим пытался нанести удар в период с 19:00 до 20:00 по московскому времени. Средствами ПВО атака успешно отражена, беспилотники сбиты.

Это не первая попытка ВСУ навредить России со стороны Азовского моря. В начале января 2025 года бойцы киевского режима пытались устроить в акватории экологическую катастрофу.

Тогда украинские военные нанесли умышленный удар управляемой ракетой по порту Бердянска в Запорожской области. Возникший пожар оперативно потушили, никто не пострадал, экологической катастрофы удалось избежать.