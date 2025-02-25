В Госдепе США раскрыли, что в следующий раз обсудят на встрече с РФ по Украине

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Рубио: США проговорят с РФ, на что она должна пойти для примирения на Украине

США на дальнейших этапах переговоров с РФ планируют проговорить и определить, какие действия требуются от Москвы, чтобы украинский конфликт завершился. Об этом госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио рассказал Breitbart News, сообщает Газета.ru .

Дипломат отметил, что следующий шаг — еще одна встреча американцев с российской стороной. На ней должны присутствовать «правильные люди».

На такой встрече политики договорятся о том, что потребуется от РФ для завершения украинского конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп положительно оценил переговоры Соединенных Штатов и России по урегулированию украинского кризиса. Диалог между Москвой и Вашингтоном проходит «очень хорошо».