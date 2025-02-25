В Госдепе США раскрыли, что в следующий раз обсудят на встрече с РФ по Украине
Рубио: США проговорят с РФ, на что она должна пойти для примирения на Украине
США на дальнейших этапах переговоров с РФ планируют проговорить и определить, какие действия требуются от Москвы, чтобы украинский конфликт завершился. Об этом госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио рассказал Breitbart News, сообщает Газета.ru.
Дипломат отметил, что следующий шаг — еще одна встреча американцев с российской стороной. На ней должны присутствовать «правильные люди».
На такой встрече политики договорятся о том, что потребуется от РФ для завершения украинского конфликта.
Ранее президент США Дональд Трамп положительно оценил переговоры Соединенных Штатов и России по урегулированию украинского кризиса. Диалог между Москвой и Вашингтоном проходит «очень хорошо».