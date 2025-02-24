Трамп заявил, что переговоры США и РФ по Украине идут очень хорошо

Американский лидер Дональд Трамп положительно оценил переговоры США и РФ по урегулированию украинского кризиса. По его словам, беседа Вашингтона и Москвы идет очень хорошо, сообщает ТАСС .

Глава Белого дома сообщил, что ведет «серьезные обсуждения» с президентом России Владимиром Путиным по поводу завершения кризиса на Украине.

«Переговоры идут очень хорошо!» — написал в Truth Social Трамп.

Кроме того, лидеры обсуждают «крупные транзакции» между Москвой и США, касающиеся экономического развития.

Ранее в Белом доме заявили о пересмотре США подхода к отношениям с Россией. Представитель американской администрации рассказал о «реформулировании» того, как Вашингтон ведет дела с Москвой.