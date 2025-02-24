В Белом доме заявили о пересмотре США подхода к отношениям с Россией

Советник Трампа Уолтц заявил о пересмотре США подхода к отношениям с Россией

Советник президента США Дональда Трампа по безопасности Майк Уолтц заявил о пересмотре США подхода к отношениям с Россией, сообщает РБК .

«Мы реформулируем то, как мы ведем дела с Россией», — сказал представитель американской администрации.

По его словам, поводом к изменениям стали телефонный разговор президента Трампа с президентом России Владимиром Путиным и переговоры делегаций Вашингтона и Москвы в Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что второй раунд переговоров представителей США и России пройдет также в Эр-Рияде во вторник, 25 февраля. Трамп также заявлял, что надеется завершить украинский конфликт в ближайшее время — речь шла о последней неделе февраля.