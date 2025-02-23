В Белом доме назвали срок урегулирования украинского конфликта

Белый дом: сделка по конфликту на Украине будет достигнута на этой неделе

Сделка по конфликту на Украине будет достигнута на этой неделе, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Он (предидент США Дональд Трамп — ред) твердо уверен, что мы сможем добиться этого уже на этой неделе», — сказала она.

По словам Левитт, в Белом доме сосредоточены над реализацией договоренностей, а советник по национальной безопасности Майк Уолтц работает над проблемой «круглосуточно».

Ранее сообщалось, что в Эль-Рияде во вторник пройдет второй этап переговоров делегаций России и США, где также будет затронут вопрос Украины и, возможно, подготовка встречи Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.