Трамп высказался о сроке встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп допустил встречу с российским лидером Владимиром Путиным до конца февраля 2025 года, сообщает «КоммерсантЪ» .

«Возможно», — так ответил глава Белого дома на опрос от журналиста Reuters, который не попал в прямую трансляцию СМИ, но слова американского лидера привел телеканал Fox News.

Ранее Трамп и Путин провели телефонный разговор. После чего во вторник состоялась встреча делегаций США и России в Эль-Рияде.

Трамп также высказался за проведение выборов на Украине, отметив, что поддержка Зеленского в стране очень низкая и не превышает 4%.