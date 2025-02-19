Президент США Дональд Трамп высказал разочарование позицией Киева в контексте конфликта с Россией, поддержав проведение выборов на Украине, сообщает ТАСС .

Трамп сделал ряд заявлений по итогам прошедших переговоров делегаций США и России в Эр-Рияде. По словам американского лидера, они были «очень хорошие».

Однако глава Белого дома отметил разочарование в позиции Украины о процессе выхода из конфликта с Россией, так как у Киева «было 3 года, чтобы сесть за стол переговоров.

Глава американской администрации поддержал необходимость проведения выборов на Украине, отметив низкий уровень поддержки Владимира Зеленского в стране — не более 4%. Трамп добавил, что Зеленский не знает, где половина денег, которые выделили Киеву в Вашингтоне.

«Зеленский „абсолютно некомпетентный“, делает нелепые заявления, а его руководство позволило войне продолжаться», — сказал американский президент.

Ранее в Белом доме заявили, что переговоры Вашингтона и Москвы стали «монументальным шагом» к миру на Украине.