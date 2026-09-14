В ДШРГ «Русич» опровергли сообщения о гибели своего командира
Диверсионно-штурмовая разведывательная группа (ДШРГ) «Русич» опровергла гибель своего командира, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.
Ранее в СМИ появилась информация, что в зоне специальной военной операции якобы мог погибнуть командир ДШРГ «Русич» Алексей Мильчаков.
«Информация не подтверждается», — написал военкор в своем Telegram-канале.
Как пишет Иван Савин из «Военного обзора», «похороненный» 8-й раз Алексей Мильчаков вышел на связь, сообщив, что «жив и в полном порядке».
ДШРГ «Русич» была основана Мильчаковым в 2014 году. Бойцы формирования принимали активное участие в боях на территории ЛДНР.
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