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В ДШРГ «Русич» опровергли сообщения о гибели своего командира

Ранее в СМИ появилась информация, что в зоне специальной военной операции якобы мог погибнуть командир ДШРГ «Русич» Алексей Мильчаков.

«Информация не подтверждается», — написал военкор в своем Telegram-канале.

Как пишет Иван Савин из «Военного обзора», «похороненный» 8-й раз Алексей Мильчаков вышел на связь, сообщив, что «жив и в полном порядке».

ДШРГ «Русич» была основана Мильчаковым в 2014 году. Бойцы формирования принимали активное участие в боях на территории ЛДНР.

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