В Домодедово заложен первый камень в основание памятника бойцам СВО

В День 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в городском округе Домодедово состоялась торжественная церемония заложения первого камня на месте будущего мемориала домодедовцам, погибшим в зоне специальной военной операции, сообщили в пресс-службе округа.

«Враг будет разбит! Победа будет за нами!» — эти слова будут нанесены на основание памятника. Жители и гости округа называли этот момент по-настоящему историческим.

«Уверена, задачи специальной военной операции будут выполнены. Пройдут десятилетия — и к этому памятнику будут приходить наши внуки и правнуки. Они будут помнить героев СВО так же, как мы помним победителей Великой Отечественной войны», — сказала глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Это будет место, куда будут приходить, чтобы помолчать, почтить память сражавшихся за нас, отдавших свою жизнь. Работа скульпторов Ирины Макаровой и Максима Батаева в натуральную величину будет высотой более четырёх метров, а ширина постамента более пяти. Трое солдат, но сколько в них судеб…

Десятки людей пришли, чтобы разделить этот торжественный момент друг с другом. Особенно символично, что церемония проходит в День Победы.

Среди собравшихся и свидетели Великой Отечественной, и участники спецоперации, и родные тех, кто ушёл в вечность за нас, оставшихся в тылу, не позволив нарушить наш мир. Ценой своей жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

«Хочу поздравить всех наших ветеранов, близких, которые их сопровождают, с 80-летием Победы. Добрая традиция перед парадом собираться у нас, чтобы иметь возможность вас обнять, поздравить с этим великим праздником, который отмечает вся наша страна», — сказал Воробьев.