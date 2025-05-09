Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы

В Дом правительства региона ветераны ВОВ приехали из разных уголков Подмосковья, с праздником их поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В честь Дня Победы в Доме правительства собрались фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, члены партизанских отрядов и бывшие узники концлагерей.

«Хочу поздравить всех наших ветеранов, близких, которые их сопровождают, с 80-летием Победы. Добрая традиция перед парадом собираться у нас, чтобы иметь возможность вас обнять, поздравить с этим великим праздником, который отмечает вся наша страна», — сказал Воробьев.

Он пожелал ветеранам здоровья. Также он пожелал, чтобы бойцы, которые сейчас защищают РФ, находятся на передовой, на линии боевого соприкосновения, вернулись домой в семьи с Победой.

«Еще раз низкий поклон нашим ветеранам! Вы делаете большую, заметную и важную работу для всего Подмосковья, встречаясь, общаясь, рассказывая наши детям, внукам о том, что нельзя забыть. Хочется поблагодарить тех, кто находится рядом с вами — членов семьи, близких. Ну, а мы тоже всегда стараемся быть рядом. Всем здоровья и успехов в ваших добрых делах», — добавил губернатор.

Освоение «Катюши», диверсионная группа и помощь раненым

Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Иван Федорович Пшеничкин воевал под началом командующего фронтом маршала Рокоссовского. В 1943 году он начал управлять армейскими грузовиками, участвовать в освобождении от фашистов Воронежа, Ростова, Белоруссии, Украины, Польши и Восточной Пруссии.

24 июня 1945 года Пшеничкин также принимал участие в параде Победы на легендарной «Катюше».

«Война — это беда, но большой учитель. Она научила наших солдат сражаться по-настоящему, стоять за свою страну. Я провел все время с „Катюшами“, тогда осваивали их — удивительные машины, — сказал ветеран.

Он уточнил, что сам начал войну в Сталинграде, а закончил ее под Кенигсбергом. Военных потом отвели к Москве почти за месяц до Победы, уехали в Реутово, где стали готовиться к празднику.

Василию Леонидовичу Голотюку из Балашихи в 1941 году было 12 лет. В начале ВО он вместе с соседскими мальчишками смастерил свой «радиоузел», а также ребята по ночам расклеивали листовки с фронтовыми новостями.

Позднее Голотюк в составе антифашистской диверсионной группы начал громить немецкие конвои. Победу он встретил в родном селе в Черкасской области. А после окончания войны стал профессиональным военным летчиком, одним из первых, кто освоил ракетные истребители МиГ-15.

Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

На праздник в Дом правительства мужчина приехал с супругой Людмилой Ивановной, с которой они вместе свыше 70 лет.

В начале войны 15-летняя Адельфина Михайловна Мазятова разгружала эшелоны раненых в госпитале в Калининской области. А в конце июля 1941 года девушка записалась добровольцем и ушла на фронт.

Она в должности связиста пехотной роты воевала под Ржевом, а еще защищала Москву. Победу девушка встретила на Дворцовой площади в Ленинграде.

Мазятова рассказала, что в 1941 году только окончила девятый класс. Папа у нее был военный, жили в Осташкове.

«Помню, как к нам пришли ребята и говорят, что женщины на улице плачут, война началась. Мы все, нисколько не сомневаясь, пошли на фронт. 28 июля я уже приняла присягу, была связистом. — День Победы — особенный праздник для всей нашей семьи. У меня 15 внуков и правнуков. Сегодня приехала со старшей внучкой Юлей. Хочу пожелать нашей молодежи любить своих близких, свою семью, город, в котором ты живешь и, конечно, свою страну», — добавила ветеран.

Блокада Ленинграда, разведка и партизаны

Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Для Клавдии Викторовны Мальцевой и Маргариты Валентиновны Олейник, которые смогли пережить блокаду Ленинграда, 9 мая — это не только День Победы, но и день рождения. Губернатор Подмосковья поздравил именинниц и пожелал им крепкого здоровья.

«Мы жили в Кировском районе, отец работал на Кировском заводе. Когда началась война, он не вылезал оттуда, чинил танки. Помню, как нас обстреливали, звук воющей бомбы всегда будет внутри, как мама нас заталкивала под кровать, закрывала подушками, и мы ее ждали, пока она уходила добывать воду. Не знаю, как она нас троих вытянула, но четвертый ребенок умер, к сожалению, — поделилась воспоминаниями Клавдия Викторовна.

Она подчеркнула, что все еще живо ощущение неописуемой радости и какой-то надежды от новости о Победе в ВОВ.

Михаил Александрович Красов встретил войну, когда ему было16 лет. В 1942 году юноша ушел добровольцем на фронт, он был разведчиком. Красов сражался в боях за реку Днепр в составе 55-го гвардейского полка, был ранен, а после лечения продолжил боевой путь. Он участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии и Австрии от немецко-фашистских захватчиков. Осенью 2024 года фронтовик отметил 100-летний юбилей.

А Розалии Яковлевне Коваль в 1941 году было 11 лет. Мама и сестра девочки скоро погибли, она осталась сиротой. При этом девочка смогла записаться в партизанский отряд и добывать ценные разведданные в тылу у немцев.

87-летняя жительница блокадного Ленинграда Валентина Зиновьевна Курбакова из Богородского округа поблагодарила Андрея Воробьева за заботу о ветеранах.

«Я хочу от имени всех здесь присутствующих поблагодарить нашего губернатора за заботу о нас, о ветеранах войны. Огромное Вам за это спасибо! Всех с праздником Победы, здоровья, успехов и всего самого-самого лучшего!» — сказала Курбакова.

На сегодняшний день в Московской области живут около 17,7 тыс. ветеранов, 407 из которых — фронтовики, участники ВОВ, а еще 534 жителя блокадного Ленинграда, свыше 3,4 тыс. узников концлагерей, около 9 тыс. тружеников тыла и т. д.