сегодня в 12:19

Минобороны заявило о взятии Песчаного в ДНР

Российские военные из группы войск «Центр» освободили населенный пункт Песчаное в ДНР. В зоне ответственности «Центральной» группировки ликвидированы более 615 украинских военнослужащих и уничтожена западная воентехника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ в регулярной сводке.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Песчаное», — доложили в оборонном ведомстве.

Бойцы «Центра» также нанесли поражение личному составу и технике бригад ВСУ у Дзержинска, Петропавловки, Димитрова и других населенных пунктов ДНР. Военные уничтожили бронетранспортеры М113 производства США и французский VAB, броневик MaxxPro (США), британскую самоходную артиллерийскую установку Braveheart и гаубицу М777 (США).

Между тем на Украине заявили о значительном продвижении российской армии в Торецке и Часовом Яре (ДНР).

