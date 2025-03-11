В Днепропетровске прозвучала серия взрывов

В Днепропетровске после взрывов повреждена инфраструктура

В Днепропетровске после взрывов повреждена инфраструктура, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

«Есть информация о разрушении инфраструктуры», — написал руководитель местной администрации Сергей Лысак в соцсетях. При этом чиновник не привел детали.

Ранее в этом регионе Украины объявили воздушную тревогу из-за опасности атак беспилотников. Местные СМИ сообщали о трех сериях взрывов. Информации о пострадавших и характере повреждений объектов нет.

Мониторинговые каналы также сообщали о прилетах по портовой инфраструктуре в Одессе вечером во вторник. Было повреждено торговое судно с неизвестным грузом. Кроме этого, в городе загорелась нефтебаза — на предприятии зафиксирован сильный пожар.

Также сообщалось о взрывах в Сумах ночью в среду.