Подполье: в Одессе горит нефтебаза после авиаудара

Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что после авиаудара в Одессе горит нефтебаза, где хранилось топливо для ВСУ, сообщает РИА Новости .

На опубликованных в Сети кадрах виден серый дым, поднимающийся в небо. Пока официального подтверждения этой информации нет.

Ранее сообщалось, что в Одессе загорелось топливохранилище. По данным местной администрации, пожар начался после взрывов.

Ранее взрывы от работы ПВО были зафиксированы в Киеве. Воздушная тревога была объявлена в девяти регионах Украины.