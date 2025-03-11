Подполье: в Одессе горит нефтебаза после авиаудара
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Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что после авиаудара в Одессе горит нефтебаза, где хранилось топливо для ВСУ, сообщает РИА Новости.
На опубликованных в Сети кадрах виден серый дым, поднимающийся в небо. Пока официального подтверждения этой информации нет.
Ранее сообщалось, что в Одессе загорелось топливохранилище. По данным местной администрации, пожар начался после взрывов.
Ранее взрывы от работы ПВО были зафиксированы в Киеве. Воздушная тревога была объявлена в девяти регионах Украины.