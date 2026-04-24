В Дмитровском округе открыли доску памяти бойцу СВО

Мемориальную доску Тимуру Уткину открыли 23 апреля в гимназии «Логос» в Дмитровском округе. Выпускник школы погиб в ходе специальной военной операции и посмертно награжден орденом Мужества, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Тимур Уткин окончил гимназию в 2019 году и поступил в Московский государственный лингвистический университет имени Мориса Тореза. В вузе был старостой группы, активно участвовал в жизни коллектива. В октябре 2022 года он добровольно отправился в зону специальной военной операции.

Тимур погиб 30 марта 2024 года под Красногоровкой. Указом президента России он посмертно награжден орденом Мужества.

«Тимур по зову сердца добровольно пошел защищать страну. Такой же парень, как и все: учился, мечтал — и не побоялся встать на защиту Отечества. Спасибо семье, воспитавшей настоящего, бесстрашного воина. Пусть эта доска будет напоминанием о его жизни и подвиге», — сказал глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

«В храмах благочиния всегда будут молиться за воина Тимура, который отдал самое ценное — жизнь, защищая Отечество», — добавил благочинный Дмитровского церковного округа протоиерей Афанасий Чорногуз.

Право открыть мемориальную доску предоставили матери бойца Елене Уткиной и Михаилу Шувалову. После минуты молчания участники церемонии возложили к памятному знаку живые цветы.

«Он был очень хорошим парнем, у него было светлое будущее. Пусть эта доска станет не только символом вечной памяти, но и напоминанием о человечности, мире и доброте на земле», — сказала Елена Уткина.

Ранее в гимназии установили «Парту героя» в честь Тимура Уткина. Теперь его имя увековечено и на фасаде родной школы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.