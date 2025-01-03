В Брянской области ПВО сбила украинский беспилотник

сегодня в 22:16

В небе над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен еще один БПЛА самолетного типа. Спасибо нашим подразделениям ПВО», — написал он.

В результате атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Ранее Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли Курскую область. В результате вражеской атаки с применением беспилотника возле своего дома в деревне Обеста погиб мирный 63-летний мужчина.