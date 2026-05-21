В Подмосковье 26 мая пройдет Всероссийский агродиктант

Всероссийский аграрный диктант пройдет 26 мая 2026 года в Подмосковье, главной площадкой станет Университет Вернадского. Участники смогут проверить знания о сельском хозяйстве очно и онлайн, сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

Акция проводится во второй раз. В регионе центральной площадкой выбран Университет Вернадского, где старт мероприятия намечен на 12:00. Принять участие смогут все желающие после предварительной регистрации на сайте агродиктант.рф с выбором площадки.

Координатор федерального партпроекта «Российское село», председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных отметил, что агродиктант помогает повысить интерес к агропромышленному комплексу.

«В этом году в Подмосковье главной площадкой станет Университет Вернадского — ведущий вуз, который готовит кадры для АПК и активно внедряет современные технологии. Уверен, что участие в агродиктанте станет полезным и интересным для школьников, студентов, специалистов отрасли и всех, кто интересуется сельским хозяйством», — подчеркнул он.

В программу добавили новый блок «Экономика сельского хозяйства». За 40 минут участникам предстоит ответить на 30 вопросов. Диктант можно написать в очном или онлайн-формате.

Агродиктант проводится при поддержке партии «Единая Россия», Минсельхоза и Россельхозбанка. В 2025 году в акции приняли участие более 400 тысяч человек из 89 регионов страны, свыше 8 тысяч стали абсолютными победителями.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.