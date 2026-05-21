Специалисты Подмосковья завершают капремонт дома в Мариуполе

Капитальный ремонт многоквартирного дома в Центральном районе Мариуполя завершают специалисты Фонда капитального ремонта Московской области. Работы включают обновление кровли, фасада и инженерных систем, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Строители обновили кровлю и фасад здания, заменили оконные и дверные блоки во всех квартирах и местах общего пользования. Также модернизированы системы теплоснабжения и водоснабжения, что обеспечит надежную работу коммуникаций в отопительный сезон.

Сейчас подрядная организация завершает отделку подъездов и общих помещений, монтирует новую систему электроснабжения. Параллельно ведется благоустройство придомовой территории. На объекте работают восемь специалистов, задействованных на ключевых этапах ремонта.

Контроль качества осуществляется на каждом этапе. Эксперты стройконтроля проверяют соответствие выполненных работ проектно-сметной документации и строительным нормам.

«Работа экспертов стройконтроля, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Он подчеркнул, что от их работы зависит качество и надежность восстановленного жилья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.