В Подмосковье устранили 1 050 самозахватов земли с начала 2026 года

Муниципальные земельные инспекторы Подмосковья за первые четыре месяца 2026 года устранили 1050 случаев самовольного занятия участков. Большинство нарушений правообладатели легализовали через перераспределение, что принесло бюджетам округов 154 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Муниципальный земельный контроль регулярно обследует территории и выявляет факты незаконного использования земли. С начала года в регионе устранили 1050 самозахватов. Лидерами по количеству выявленных и устраненных нарушений стали Дмитровский муниципальный округ — 95 участков, Орехово-Зуевский округ — 91 участок и Кашира — 66 участков.

Самозахватом считается использование участка без оформления необходимых документов. Наиболее эффективным способом урегулирования остается перераспределение земли, если на нее не наложены ограничения и она не принадлежит третьим лицам. В 2026 году муниципальный земельный контроль планирует устранить самозахваты более чем на 5500 участках.

Так, в Щелкове владелец оформил в собственность ранее самовольно занятый участок площадью 260 кв. м после официального предостережения. В результате перераспределения бюджет муниципалитета получил 457,2 тыс. рублей. В противном случае участок пришлось бы освободить.

На базе ГБУ «БТИ Московской области» работает горячая линия для правообладателей. Специалисты консультируют по вопросам устранения нарушений и при необходимости инициируют внесение изменений в правила землепользования и застройки и генеральный план.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.