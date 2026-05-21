Более 85 парков Подмосковья примут «День парков» 23 мая

Общеобластное мероприятие «День подмосковных парков» пройдет 23 мая более чем в 85 парках региона. Для жителей подготовили концерты, экскурсии и творческие мастер-классы, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках акции состоятся концертные программы «Нота. Лето. Парк», иммерсивные экскурсии и творческие мастерские «Парк ремесел». Жители смогут посетить выставки, лекции, кинопоказы и принять участие в интерактивных программах.

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске пройдет пленэр-выставка «Территория искусства», иммерсивная экскурсия «Тайны парка» и мастер-классы по рисованию и фланкировке. Также запланирован открытый региональный чемпионат по рубке шашкой.

В Центральном парке Лобни организуют концерт и дискотеку с аниматорами. Гости поучаствуют в фотокроссе «Поймай настроение парка», посетят тематический лекторий и акцию «Древо желаний», а также мастер-классы в «Лаборатории Склянки-Поганки».

Парк имени Виктора Талалихина в Подольске подготовил фотовыставку, концерт и показ фильма «Наш старый-новый парк». В программе также мастерская декоративно-прикладного творчества и танцевальная разминка.

В парке «Елочки» в Домодедове состоятся пленэр «Парк моими глазами», концерт и выставка-ярмарка. Для гостей проведут мастер-класс по росписи гипсовых магнитов и игровую программу «Лето в парке».

Парк «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде приглашает на музыкальный концерт, юмористическое представление и мастер-классы по живописи и авиамоделированию. Также пройдет экскурсия «Литературная гефсимания», посвященная связи парковых достопримечательностей с русскими классиками. Для детей организуют игру в волчок.

Мероприятия проходят при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.