Из-за действий ВСУ в Курской области погиб 63-летний мужчина

Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли Курскую область. В результате вражеской атаки с применением беспилотника возле своего дома в деревне Обеста погиб мирный 63-летний мужчина, об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Погиб 63-летний житель деревни Обеста Рыльского района — сугубо мирный человек, трудившийся разнорабочим на агрофирме „Рыльская“. Трагедия произошла рядом с его домом, когда он шел по дороге. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Хинштейн.

Врио главы региона напомнил, что деревня Обеста находится в серой зоне и на данный момент находиться в ней крайне опасно. Хинштейн попросил людей не игнорировать тот факт, что их эвакуировали из населенного пункта в связи с повышенной опасностью, поэтому не следует самовольно возвращаться домой, пока соответствующее разрешение не дадут военные.

Хинштейн попросил население Курской области набраться терпения. Российские военные делают все, чтобы как можно скорее вытеснить противника со своей территории.