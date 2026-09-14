В Богородском округе ветераны СВО выступили на Дне города Ногинска

Ветераны СВО дали концерт в городском парке Ногинска в рамках празднования 245-летия города. На сцене выступил коллектив Дома СВО, созданный при Центре поддержки участников спецоперации и их семей Богородского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Творческий коллектив Дома СВО выступил 12 сентября на сцене городского парка Ногинска. Концерт вошел в программу празднования 245-летия города. В нем участвовали более двух десятков ветеранов СВО.

Музыканты исполнили композиции «Алешка», «Ты жди меня домой», «Я обязательно вернусь» и «Тише», основанные на реальных историях и переживаниях участников спецоперации. Во время песни «Тише» на сцену вышли казачата-юнармейцы Центра образования № 21 — воспитанники ХКО «Перовское» и МБУ «ЦДПМ». Они держали плакаты с названиями городов и локаций, где велись боевые действия.

Финалом концерта стала композиция «Не воюйте с русскими». Песню «Донбасс за нами» коллектив исполнил вместе с «Камертоном» под руководством художественного руководителя Объединенной дирекции парков Анастасии Пахомовой.

Коллектив готовит камерные квартирники, большую концертную программу, фестиваль в духе Грушинского и театральную постановку по реальным историям бойцов СВО. К команде присоединились солистка Елизавета Николаева из Электростали и солист Кирилл Малуха. Руководитель коллектива Сергей Дмитришин отметил, что музыка помогает ветеранам преодолевать внутренние барьеры, увереннее чувствовать себя в коллективе и адаптироваться к мирной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.