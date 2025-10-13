В Белой Калитве беспилотник разрушил крышу жилого здания и вызвал пожар
В Ростовской области при падении БПЛА на дом пострадали два человека
В Ростовской области продолжается отражение воздушной атаки. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, в результате падения беспилотного летательного аппарата на частный жилой дом в Белой Калитве пострадали два местных жителя.
Около полуночи украинский БПЛА рухнул на здание, разрушив крышу и вызвав возгорание.
Оба пострадавших получили осколочные ранения. На месте работают бригада скорой медицинской помощи, оказывающая первую помощь, и пожарные расчеты, ликвидирующие возгорание.
Ранее при налете дронов ВСУ в Феодосии загорелась нефтебаза.