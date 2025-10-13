В Белой Калитве беспилотник разрушил крышу жилого здания и вызвал пожар

В Ростовской области при падении БПЛА на дом пострадали два человека

В Ростовской области продолжается отражение воздушной атаки. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, в результате падения беспилотного летательного аппарата на частный жилой дом в Белой Калитве пострадали два местных жителя.