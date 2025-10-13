В результате атаки БПЛА в Феодосии загорелась нефтебаза

В Феодосии беспилотник атаковал местную нефтебазу, в результате чего произошло возгорание, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работают все профильные службы, включая пожарные и спасательные подразделения.

По информации Аксенова, системами ПВО в ходе отражения атаки было сбито более 20 вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Глава республики призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.