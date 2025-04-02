сегодня в 10:26

Украинских военных уничтожили при прорыве в Белгородскую область

ВСУ попытались на бронетехнике прорваться в Краснояружский район Белгородской области, но были уничтожены. Сейчас российские и украинские военные продолжают вести столкновения у белгородских Поповки и Демидовки, утверждает «Два майора» .

При атаке на Краснояружский район из Сумской области украинцы потеряли БРЭМ М88А2 «Геркулес», созданную на базе американского танка «Абрамс». На этом участке российские военные также уничтожили БМП, БТР и «М-113» украинских боевиков.

«Продолжаются бои у Поповки и Демидовки в нашем приграничье, враг засылает пехоту малыми группами», — добавляет канал.

По его данным, в столкновениях у Демидовки и Поповки могли захватить двух пленных украинцев.

Ранее украинский дрон атаковал «ГАЗель» в населенном пункте Казинка Белгородской области. В результате атаки водитель грузовика получил ранения.