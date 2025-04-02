В Белгородской области продолжаются бои у Поповки и Демидовки — «Два майора»
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ВСУ попытались на бронетехнике прорваться в Краснояружский район Белгородской области, но были уничтожены. Сейчас российские и украинские военные продолжают вести столкновения у белгородских Поповки и Демидовки, утверждает «Два майора».
При атаке на Краснояружский район из Сумской области украинцы потеряли БРЭМ М88А2 «Геркулес», созданную на базе американского танка «Абрамс». На этом участке российские военные также уничтожили БМП, БТР и «М-113» украинских боевиков.
«Продолжаются бои у Поповки и Демидовки в нашем приграничье, враг засылает пехоту малыми группами», — добавляет канал.
По его данным, в столкновениях у Демидовки и Поповки могли захватить двух пленных украинцев.
Ранее украинский дрон атаковал «ГАЗель» в населенном пункте Казинка Белгородской области. В результате атаки водитель грузовика получил ранения.