В Армавире локализовали возгорание на нефтебазе площадью 700 «квадратов»

Возгорание на нефтебазе в Армавире в Краснодарском крае локализовали на площади 700 квадратных метров. К тушению привлекли 120 человек, сообщает пресс-служба Оперативного штаба Кубани.

Также задействовали 38 единиц техники. В тушении участвовали, в том числе сотрудники МЧС.

В 00:16 пресс-служба Оперштаба рассказала о возгорании на территории нефтебазы на фоне атаки украинских беспилотников. Уже через два часа площадь пожара составила примерно 200 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что за ночь российские средства ПВО сбили и перехватили 72 БПЛА ВСУ над регионами России. Четыре из них были ликвидированы над Краснодарским краем.

